Как стало известно «Уфа-Хоккею», вратарь «Толпара» и юниорской сборной России Даниил Тарасов не сыграет на предсезонном турнире молодежных команд за Кубок ХК «Салават Юлаев» по причине травмы. Хоккеиста…

Новый капитан «Толпара» — о матче с «Горняком» (4:3ОТ) в частности и кубке ХК «Салават Юлаев» в целом, личной результативности и новом статусе в команде: — Встретились, не…

Центральный нападающий «Салавата» — о стартовой встрече Кубка Республики Башкортостан 2016 против «Адмирала» (5:2): — Тяжело игра далась, душновато было, лед тчжеловатый. Сейчас после сборов приехали, там прохладненький…

Новичок «Адмирала» Антон Волченков поговорил с «УХ» о второй игре на Кубке РБ с «Нефтехимиком» (2:3), возвращении из-за океана, роли ветеранов в НХЛ и целях на новый сезон.…

Новичок «Северстали», 33-летний шведский защитник Адам Мазур подытожил матч с «Салаватом Юлаевым» (2:3), который стал для череповецкой команды первым в новом сезоне, а для самого хоккеиста — дебютным…

Нападающий уфимского клуба — о первой игре сезона 16/17 против «Северстали» (3:2):…

Синдром сиквела » Азамат День Болельщика 2016 - лучше или хуже, чем год назад?…