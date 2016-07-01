Важное

Бессменный Сведберг и успех Капризова. 26 предсказаний на сезон 16/17 »

16:16 | Как выглядит Уфа-Арена в Сумраке?…

Авг 23 2016 / 0 комментариев / Подробнее »

10 итогов Кубка ХК «СЮ» 2016 »

00:18 | Коротко и ясно об итогах летнего турнира.…

Авг 4 2016 / 0 комментариев / Подробнее »

«Не проявили характер». Второе поражение «Толпара» на предсезонке »

23:36 | Статья о втором поражении уфимцев плюс комментарии Максима Аскарова.…

Июл 30 2016 / 0 комментариев / Подробнее »

«Упустили свою игру». «Толпар» проиграл первый матч межсезонья »

23:29 | В уфимском «Дворце Спорта» начался ежегодный предсезонный турнир — Кубок ХК «Салават Юлаев». В этом году трофей оспорят «Авто», «Омские Ястребы», «Реактор» и три башкирские «молодежки» — «Горняк», «Батыр» и «Толпар». Первый день…

Июл 29 2016 / 0 комментариев / Подробнее »

Синдром сиквела »

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17:38 | День Болельщика 2016 - лучше или хуже, чем год назад?…

Июл 29 2016 / 0 комментариев / Подробнее »

400 очков Григоренко, 700 матчей Соина и другие юбилеи «юлаевцев» в сезоне 16/17 »

Салават Юлаев, КХЛ, Линус Умарк, Salavat Yulaev, KHL, Linus Omark

22:50 | Памятка любителям круглых цифр.…

Июл 21 2016 / 0 комментариев / Подробнее »

Даниил Тарасов пропустит Кубок ХК «Салават Юлаев» »

Даниил Тарасов, Толпар

17:08 | Как стало известно «Уфа-Хоккею», вратарь «Толпара» и юниорской сборной России Даниил Тарасов не сыграет на предсезонном турнире молодежных команд за Кубок ХК «Салават Юлаев» по причине травмы. Хоккеиста ожидает длительное восстановление. В минувшем…

Июл 19 2016 / 0 комментариев / Подробнее »

Календарь в разрезе. КХЛ 16/17 »

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22:55 | Главные матчи, игры в выходные и удобные выезды - все в нашем обзоре.…

Июл 15 2016 / 1 комментарий / Подробнее »

Визит дружбы. Ветераны «Салавата» сыграли со сборной Стерлитамака »

16:06 | Рассказываем о товарищеском матче на 250-летие второго города Башкирии.…

Июн 5 2016 / 0 комментариев / Подробнее »
Интервью

Максим Майоров: «СКА и ЦСКА? Мы тоже не лыком шиты» »

01:16 | Нападающий уфимского клуба — о первой игре сезона 16/17 против «Северстали» (3:2):…

Авг 24 2016 / 0 комментариев / Подробнее »

Адам Мазур: «Могли перевести встречу в овертайм» »

00:50 | Новичок «Северстали», 33-летний шведский защитник Адам Мазур подытожил матч с «Салаватом Юлаевым» (2:3), который стал для череповецкой команды первым…

Авг 24 2016 / 0 комментариев / Подробнее »

Антон Волченков: «Я провел прекрасное время за океаном» »

17:54 | Новичок «Адмирала» Антон Волченков поговорил с «УХ» о второй игре на Кубке РБ с «Нефтехимиком» (2:3), возвращении из-за океана,…

Авг 17 2016 / 0 комментариев / Подробнее »

Сергей Соин: «К сезону должны подойти готовыми» »

09:37 | Центральный нападающий «Салавата» — о стартовой встрече Кубка Республики Башкортостан 2016 против «Адмирала» (5:2): — Тяжело игра далась, душновато…

Авг 17 2016 / 0 комментариев / Подробнее »

Глеб Кузьмин: «Готов быть капитаном» »

12:56 | Новый капитан «Толпара» — о матче с «Горняком» (4:3ОТ) в частности и кубке ХК «Салават Юлаев» в целом, личной…

Авг 3 2016 / 0 комментариев / Подробнее »

Евгений Бодров: «Даже не надо говорить, какие задачи ставит перед собой Уфа» »

Евгений Бодров, предсезонные сборы, Салават Юлаев

12:44 | Новый центр "СЮ" - о сборах и желании играть с братом Денисом.…

Июл 17 2016 / 0 комментариев / Подробнее »

Михаил Бердин: «Уфа — мой самый любимый город» »

Михаил Бердин, юниорская сборная России

10:59 | Вратарь поделился впечатлениями от выбора на Драфте, рассказал о вариантах продолжения карьеры, сборной U18 и переезде из Уфы…

Июн 27 2016 / 0 комментариев / Подробнее »
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